Евро 2024: дата и во сколько начнется финал чемпионата Европы

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Стадион «Олимпиаштадион» вмещает 74 475 зрителей. Арену в Берлине построили в 1936 году специально для летней Олимпиады 1936. С 1963 года арена является домашней для команды «Герта». Сборная Германии иногда проводит домашние матчи на данном стадионе.
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