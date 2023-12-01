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Сегодня, 13:00

Евро 2024: дата и время начала жеребьевки финального турнира чемпионата Европы

Жеребьевка финального турнира Евро-2024 пройдет в Гамбурге (Германия) 2 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Трофей чемпионата Европы по футболу.
Фото Reuters
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Жеребьевка финального турнира Евро-2024 пройдет в Эльбской филармонии в Гамбурге (Германия) 2 декабря, в субботу. Начало церемонии запланировано на 20.00 по московскому времени.

В прямом эфире смотреть жеребьевку можно на официальном сайте UEFA.com и в приложении UEFA EURO 2024. В России церемонию покажет телеканал «Матч! Футбол 2». Начало эфира — в 20.00 мск. О ситуации с правами на показ игр отбора чемпионата Европы-2024 вы можете прочитать в нашем материале.

Чемпионат Европы по футболу-2024 пройдет в 10 городах Германии (Берлин, Гамбург, Гельзенкирхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт и Штутгарт) с 14 июня по 14 июля 2024 года.

Чемпионат Европы по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Чемпионат Европы по футболу
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