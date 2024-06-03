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Сегодня, 17:00

Евро 2024: дата матча открытия — кто и когда проведет первый матч чемпионата Европы

Матч открытия Евро-2024 Германия — Шотландия пройдет 14 июня в Мюнхене
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
&amp;quot;Альянц Арена&amp;quot;.
Фото AFP
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Матчи финальной части чемпионата Европы по футболу-2024 пройдут в Германии с 14 июня по 14 июля. Матч открытия Евро-2024 Германия — Шотландия состоится 14 июня в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Начало в 22.00 по московскому времени. Игры групповой стадии чемпионата Европы продлятся до 26 июня включительно.

Игры 1/8 финала Евро-2024 пройдут с 29 июня по 2 июля. Матчи 1/4 финала — 5 и 6 июля, полуфиналы — 9 и 10 июля. Финал состоится 14 июля на берлинской арене «Олимпиаштадион», начало в 22.00 мск.

Узнать больше информации о городах и стадионах чемпионата Европы по футболу-2024 можно на сайте «СЭ». Основная информация о главном турнире европейского футбола доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Чемпионат Европы по футболу
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