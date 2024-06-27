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Евро 2024: даты и расписание матчей пар 1/8 финала

Определились все участники плей-офф Евро-2024
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Определились все участники плей-офф Евро-2024.
Фото AFP
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В среду, 26 июля, прошли заключительные матчи группового этапа чемпионата Европы. Таким образом, стали известны все участники плей-офф.

Хозяйка турнира Германия в 1/8 финала сыграет с Данией, Испания встретится с Грузией, Франция — с Бельгией, Италия — со Швейцарией, Англия — со Словакией. Соперником Португалии стала Словения, Румыния сыграет с Нидерландами, а Австрия — с Турцией.

Матчи 1/8 финала Евро-2024 пройдут с 29 июня по 2 июля. В первых играх Италия в Берлине сыграет против Швейцарии (19.00 мск), а Германия в Дортмунде встретится с Данией (22.00 мск).

Все пары и расписание 1/8 финала Евро-2024

29 июня, суббота

  • Швейцария — Италия. 19:00 мск
  • Германия — Дания. 22:00

30 июня, воскресенье

  • Англия — Словакия. 19:00
  • Испания — Грузия. 22:00

1 июля, понедельник

  • Франция — Бельгия. 19:00
  • Португалия — Словения. 22:00

2 июля, вторник

  • Румыния — Нидерланды. 19:00
  • Австрия — Турция. 19:00

*Время начала матчей — московское.

Финал Евро-2024 пройдет 14 июля на берлинской арене «Олимпиаштадион». Действующим чемпионом является Италия, которая в финале чемпионата Европы-2020 в серии пенальти одержала победу над Англией (1:1, пенальти — 3:2).

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

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