Евро 2024: даты и расписание матчей пар 1/8 финала

В среду, 26 июля, прошли заключительные матчи группового этапа чемпионата Европы. Таким образом, стали известны все участники плей-офф.

Хозяйка турнира Германия в 1/8 финала сыграет с Данией, Испания встретится с Грузией, Франция — с Бельгией, Италия — со Швейцарией, Англия — со Словакией. Соперником Португалии стала Словения, Румыния сыграет с Нидерландами, а Австрия — с Турцией.

Матчи 1/8 финала Евро-2024 пройдут с 29 июня по 2 июля. В первых играх Италия в Берлине сыграет против Швейцарии (19.00 мск), а Германия в Дортмунде встретится с Данией (22.00 мск).

Все пары и расписание 1/8 финала Евро-2024

29 июня, суббота

Швейцария — Италия. 19:00 мск

Германия — Дания. 22:00

30 июня, воскресенье

Англия — Словакия. 19:00

Испания — Грузия. 22:00

1 июля, понедельник

Франция — Бельгия. 19:00

Португалия — Словения. 22:00

2 июля, вторник

Румыния — Нидерланды. 19:00

Австрия — Турция. 19:00

*Время начала матчей — московское.

Финал Евро-2024 пройдет 14 июля на берлинской арене «Олимпиаштадион». Действующим чемпионом является Италия, которая в финале чемпионата Европы-2020 в серии пенальти одержала победу над Англией (1:1, пенальти — 3:2).

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