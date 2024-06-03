Чемпионат Европы по футболу 2024 пройдет с 14 июня по 14 июля

Чемпионат Европы по футболу 2024 пройдет в 10-ти городах Германии с 14 июня по 14 июля. Евро-2024 станет 17-м розыгрышем в истории.

Групповой турнир состоится в период с 14 июня по 26 июня. Матч-открытие между страной-хозяйкой Германией и Шотландией запланирован на пятницу, 14 июня. Встречи 1/8 финала турнира пройдут с 29 июня по 2 июля, четвертьфиналы — 5 и 6 июля, полуфиналы — 9 и 10 июля, финал — 14 июля.

Решающий матч чемпионата Европы-2024 примет арена «Олимпиаштадион» в Берлине.

Расписание игр всех стадий плей-офф смотрите на странице Евро-2024 на сайте «СЭ».

С подробностями турнира можно ознакомиться в нашем материале.

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