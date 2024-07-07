Динияр Билялетдинов — о фаворите Евро-2024: «Англия должна доковылять»

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился «СЭ» мнением о выступлении сборной Англии на Евро-2024.

«Игра команды весь турнир вызывает вопросы. Но так англичане могут и в финал заскочить. Прагматичная игра на результат, что еще сказать. Пока везет. От этой сборной большего не ждал. Почерк не меняется уже год. Блеклая, но да — приносит результат. Может, внутри команды установка: вопреки зрелищности добиваться результата. Англия все еще фаворит Евро? Должна доковылять», — сказал Билялетдинов «СЭ».

В 1/4 финала сборная Англии одержала победу над Швейцарией (1:1, пенальти — 5:3). В следующем раунде коллектив Гарета Саутгейта сыграет с Нидерландами. Встреча состоится 10 июля и начнется в 22.00 мск.