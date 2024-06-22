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Сегодня, 17:55

Габулов похвалил сборную Австрии: «Тренерская мысль Рангника и в «Локомотиве» была видна»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре сборной Австрии на Евро-2024.

«Мне симпатичная сборная Австрии и то, как они организованно действуют. Видно, что тренерская мысль реализуется на футбольном поле. Функционально и физически команда готова хорошо. При счете 3:1 на 90-й минуте они все равно идут в прессинг. Видно, что готовность у них хорошая. Другое дело, как это выльется в стратегический результат. Но сейчас видно, что они на пике своей формы. Немного хромает исполнительское мастерство, но это компенсируется хорошей организацией и исполнением тренерских задач. Рангника критиковали в России? Его тренерская мысль и в «Локомотиве» была видна. Критика касалась скорее других вещей. А его тренерская мысль в исполнении сборной Австрии реализуется. Мне это видно», — сказал Габулов «СЭ».

Австрия с 3 очками поднялась на третью позицию в группе D, обойдя Польшу (0). 25 июня команда Ральфа Рангника сыграет против Нидерландов в третьем матче группового турнира. Польша в этот же день встретится с Францией.

Владимир Габулов
Евро-2024
Сборная Австрии по футболу
Ральф Рангник
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