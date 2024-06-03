Чемпионат Европы по футболу-2024 пройдет в десяти городах Германии

Матчи финальной части чемпионата Европы-2024 пройдут в Германии с 14 июня по 14 июля.

Турнир примут десять городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкирхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт. Игры состоятся на десяти стадионах.

Города и стадионы чемпионата Европы по футболу-2024:

Берлин — стадион «Олимпиаштадион»

Дортмунд — стадион «Сигнал Идуна Парк»

Дюссельдорф — стадион «Меркур Шпиль Арена»

Франкфурт-на-Майне — стадион «Дойче банк Парк»

Гельзенкирхен — стадион «Фельтинс-Арена»

Гамбург — арена «Фолькспаркштадион»

Кельн — стадион «Рейн Энерги»

Лейпциг — стадион «Ред Булл Арена»

Мюнхен — стадион «Альянц Арена»

Штутгарт — стадион «МХП-Арена

Узнать больше информации о городах и стадионах чемпионата Европы по футболу-2024 можно на сайте «СЭ». Основная информация о главном турнире европейского футбола доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».

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