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Сегодня, 08:00

Евро 2024: где смотреть трансляции матчей 1/2 финала — расписание и какие каналы в России покажут

«Матч ТВ» и онлайн-платформа Okko Sport покажут матчи 1/2 финала Евро-2024
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
«Матч ТВ» и онлайн-платформа Okko Sport покажут матчи 1/2 финала Евро-2024.
Фото Reuters
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Телеканал «Матч ТВ» и онлайн-платформа Okko покажут в прямом эфире трансляции матчей 1/2 финала Евро-2024 по футболу. Игры пройдут 9 и 10 июля. «СЭ» публикует информацию о расписании трансляций встреч четвертьфинала чемпионата Европы-2024. Время начала — московское.

Видеосервис Okko показывает игры Евро-2024 для всех пользователей с подпиской на платформу. «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru транслируют поединки бесплатно.

Расписание трансляций матчей 1/2 финала Евро-2024

  • 9 июля. 22.00. «Альянц Арена», Мюнхен. Испания — Франция на телеканале «Матч ТВ»;

  • 10 июля. 22.00. «Сигнал Идуна Парк», Дортмунд. Нидерланды — Англия на Okko;

«СЭ» проводит текстовые трансляции самых интересных событий всех матчей плей-офф чемпионата Европы-2024.

Ознакомиться подробнее с сеткой плей-офф Евро-2024 и четвертьфиналами турнира доступна по ссылке в материале «СЭ».

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

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