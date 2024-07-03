Матчи 1/4 финала Евро-2024 покажут на «Матч ТВ» и Okko

Канал «Матч ТВ» и онлайн-платформа Okko покажут в прямом эфире трансляции матчей 1/4 финала Евро-2024 по футболу. Игры пройдут 5 и 6 июля. «СЭ» публикует информацию о расписании трансляций встреч четвертьфинала чемпионата Европы-2024. Время начала — московское.

Видеосервис Okko показывает игры Евро-2024 для всех пользователей с подпиской на платформу. «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru транслируют поединки бесплатно.

Расписание трансляций матчей 1/4 финала Евро-2024

5 июля. 18.45. Штутгарт. Испания — Германия на Матч ТВ;

5 июля. 21.45. Гамбург. Португалия — Франция на Okko;

6 июля. 18.45. Дюссельдорф. Англия — Швейцария на Матч ТВ;

6 июля. 21.45. Берлин. Нидерланды — Турция на Okko.

«СЭ» проводит текстовые трансляции самых интересных событий всех матчей плей-офф чемпионата Европы-2024.

Ознакомиться подробнее с сеткой плей-офф Евро-2024 и четвертьфиналами турнира доступна по ссылке в материале «СЭ».

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