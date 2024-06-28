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29 июня стартуют матчи плей-офф чемпионата Европы-2024 по футболу. Игры начнутся со стадии 1/8 финала турнира в Германии. «СЭ» публикует информацию с расписанием трансляций. Время начала игр — московское.
29 июня. 19.00. Берлин. Швейцария — Италия (Матч ТВ)
29 июня. 22.00. Дортмунд. Германия — Дания (Матч ТВ)
30 июня. 19.00. Гельзенкирхен. Англия — Словакия (Матч ТВ)
30 июня. 22.00. Кельн. Испания — Грузия (Матч ТВ)
1 июля. 19.00. Дюссельдорф. Франция — Бельгия (Матч ТВ)
1 июля. 22.00. Франкфурт-на-Майне. Португалия — Словения (Матч ТВ)
2 июля. 19.00. Мюнхен. Румыния — Нидерланды (Матч ТВ)
2 июля. 22.00. Лейпциг. Австрия — Турция (Матч ТВ)
5 июля. 19.00. Штутгарт. Испания/Грузия — Германия/Дания (Матч ТВ)
5 июля. 22.00. Гамбург. Португалия/Словения — Франция/Бельгия (Okko)
6 июля. 19.00. Дюссельдорф. Англия/Словакия — Швейцария/Италия (Матч ТВ)
6 июля. 22.00. Берлин. Румыния/Нидерланды — Австрия/Турция (Okko)
9 июля. 22.00. Мюнхен. Испания/Грузия/Германия/Дания — Португалия/Словения/Франция/Бельгия (Матч ТВ)
10 июля. 22.00. Дортмунд. Румыния/Нидерланды/Австрия/Турция — Англия/Словакия/Швейцария/Италия (Okko)
14 июля. 22.00. Берлин (Матч ТВ)
На сайте «СЭ» проходят текстовые трансляции всех матчей плей-офф чемпионата Европы-2024.
Финал Евро-2024 пройдет в воскресенье, 14 июля, в Берлине на арене «Олимпиаштадион». Игра начнется в 22.00 по московскому времени.
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