Все матчи плей-офф Евро-2024 покажут на «Матч ТВ» и Окко

29 июня стартуют матчи плей-офф чемпионата Европы-2024 по футболу. Игры начнутся со стадии 1/8 финала турнира в Германии. «СЭ» публикует информацию с расписанием трансляций. Время начала игр — московское.

Расписание трансляций плей-офф Евро-2024

1/8 финала

29 июня. 19.00. Берлин. Швейцария — Италия (Матч ТВ)

29 июня. 22.00. Дортмунд. Германия — Дания (Матч ТВ)

30 июня. 19.00. Гельзенкирхен. Англия — Словакия (Матч ТВ)

30 июня. 22.00. Кельн. Испания — Грузия (Матч ТВ)

1 июля. 19.00. Дюссельдорф. Франция — Бельгия (Матч ТВ)

1 июля. 22.00. Франкфурт-на-Майне. Португалия — Словения (Матч ТВ)

2 июля. 19.00. Мюнхен. Румыния — Нидерланды (Матч ТВ)

2 июля. 22.00. Лейпциг. Австрия — Турция (Матч ТВ)

1/4 финала

5 июля. 19.00. Штутгарт. Испания/Грузия — Германия/Дания (Матч ТВ)

5 июля. 22.00. Гамбург. Португалия/Словения — Франция/Бельгия (Okko)

6 июля. 19.00. Дюссельдорф. Англия/Словакия — Швейцария/Италия (Матч ТВ)

6 июля. 22.00. Берлин. Румыния/Нидерланды — Австрия/Турция (Okko)

1/2 финала

9 июля. 22.00. Мюнхен. Испания/Грузия/Германия/Дания — Португалия/Словения/Франция/Бельгия (Матч ТВ)

10 июля. 22.00. Дортмунд. Румыния/Нидерланды/Австрия/Турция — Англия/Словакия/Швейцария/Италия (Okko)

Финал

14 июля. 22.00. Берлин (Матч ТВ)

На сайте «СЭ» проходят текстовые трансляции всех матчей плей-офф чемпионата Европы-2024.

Финал Евро-2024 пройдет в воскресенье, 14 июля, в Берлине на арене «Олимпиаштадион». Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

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