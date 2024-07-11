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Сегодня, 16:00

Евро-2024: где смотреть трансляцию финального матча чемпионата Европы

Испания сыграет с Англией в финале чемпионата Европы по футболу 14 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Ламин Ямаль.
Фото Reuters
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Испания сыграет с Англией в финале чемпионата Европы по футболу в воскресенье, 14 июля. Матч пройдет на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию решающего матча. Следить за ключевыми событиями противостояния Испания — Англия можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Испанская сборная — трехкратный победитель чемпионата Европы (1964, 2008, 2012). Команда Англии ни разу в истории не выигрывала ЧЕ.

Чемпионат Европы. Финал
14 июл, 22:00. Olympiastadion (Берлин)
Испания
Англия

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу
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