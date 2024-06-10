Евро 2024: группы финального турнира чемпионата Европы

Сегодня, 17:00
В финальной части чемпионата Европы-2024 по футболу в Германии сыграют 24 национальные команды. Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года. «СЭ» публикует информацию о группах Евро-2024.
Сборная Германии с главным тренером Юлианом Нагельсманом попала в группу A с Шотландией, Венгрией и Швейцарией. Действующий чемпион Италия — в группе B с Хорватией, Испанией и Албанией.
Германия
Шотландия
Венгрия
Швейцария
Испания
Хорватия
Италия
Албания
Словения
Дания
Сербия
Англия
Польша
Нидерланды
Австрия
Франция
Бельгия
Словакия
Румыния
Украина
Турция
Грузия
Португалия
Чехия
Основная информация о чемпионате Европы-2024 с датами и расписанием матчей, форматом турнира и призовыми — доступна по ссылке на материал «СЭ».