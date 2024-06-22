Грузии нужна победа над Португалией для выхода в плей-офф Евро-2024

Грузия и Чехия сыграли вничью (1:1) во втором туре группы F чемпионата Европы.

Обе команды сохранили шансы на выход в плей-офф, но, скорее всего, в последнем туре их устроит лишь победа. Шансы чехов с учетом соперника, а также лучшей на данный момент разницы мячей, очевидно выше.

Победитель матча Турция — Португалия обеспечит себе первое место в группе. В случае ничьей остается возможным расклад, при котором все команды наберут по 4 очка — тогда Грузии будет нужна победа с разницей в два мяча.