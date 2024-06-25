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Сегодня, 21:10

Англия может сыграть с Нидерландами в 1/8 финала Евро. Испания, Германия, Португалия и Франция — в одной части сетки плей-офф

Испания, Германия, Португалия и Франция попали в одну часть сетки плей-офф Евро
Нидерланды проиграли Австрии (2:3) в матче 3-го тура группового турнира Евро-2024.
Фото Reuters
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В матчах третьего тура группы D Франция сыграла вничью с Польшей (1:1), а Австрия обыграла Нидерланды (3:2).

Австрия заняла первое место и сыграет в 1/8 финала со второй командой из группы F (Турция, Чехия или Грузия). Франция осталась на второй позиции и встретится в первом раунде плей-офф со второй командой из группы Е (Румыния, Бельгия, Словакия, Украина — может быть кто угодно). При этом французы попали в одну часть сетки с Германией, Испанией и Португалией — в финал попадет только одна из этих сборных. А в четвертьфинале мы, вероятно, увидим противостояние Килиана Мбаппе и Криштиану Роналду.

А вот Нидерланды, которые заняли третье место в группе, рискуют попасть в 1/8 финала на Англию — по крайней мере, на данный момент расклад именно такой. Однако, чтобы он сохранился, нужно, чтобы британцы остались на первой позиции в своем квартете и ничего не поменялось в рейтинге третьих мест — любое изменение может отправить голландцев в другую пару.

Пары 1/8 финала Евро-2024 на 25 июня

1. Испания (1В) — Словакия (3Е)

2. Германия (1А) — Дания (2С)

3. Португалия (1F) — Венгрия (3А)

4. Франция (2D) — Бельгия (2Е)

5. Румыния (1Е) — Словения (3С)

6. Австрия (1D) — Турция (2F)

7. Англия (1C) — Нидерланды (3D)

8. Швейцария (2А) — Италия (2В)

В четвертьфиналах встретятся победители пар по порядку, указанному выше: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8. В полуфиналах — лучшие из четверок 1-2-3-4 и 5-6-7-8. Выделены команды, которые точно сыграют в указанных парах плей-офф.

Евро-2024
Чемпионат Европы по футболу
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