Евро-2024: испанские судьи Хиль Мансано и Эрнандес-Эрнандес отправлены домой

Испанский судья Хесус Хиль Мансано, его ассистенты Диего Барберо Севилья и Анхель Невадо Родригес, а также видеоарбитр Алехандро Эрнандес-Эрнандес больше не будут работать на Евро-2024.

Они отправлены домой, сообщает португальская Record со ссылкой на испанских коллег.

Хиль Мансано судил один матч группового этапа — Австрия — Франция (0:1).

Эрнандес-Эрнандес работал в роли ВАР на играх Турция — Грузия (3:1) и Шотландия — Венгрия (0:1).

Нужно отметить, что сокращение числа судей после завершения группового этапа — естественный процесс. Держать на турнире все бригады нет смысла.