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Судейство

Сегодня, 13:30

Евро-2024: итальянец Орсато вернулся домой. Финал достанется Марчиняку?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Даниэле Орсато.
Фото Reuters
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Как сообщают Sky Sport и Corriere dello Sport, бригада итальянского судьи Даниэле Орсато вернулась домой.

Именно этот арбитр считался главным кандидатом на обслуживание финального матча чемпионата Европы в Германии. Теперь основными претендентами стали поляк Шимон Марчиняк и француз Клеман Тюрпен. Последний может получить назначение, если сборная его страны неудачно выступит в полуфинале.

Новость об отъезде Орсато — настоящая сенсация. Ведь на протяжении нескольких месяцев финальный матч Евро-2024 заранее отдавали ему, учитывая то, что он завершает карьеру, и то, что его связывают хорошие отношения с председателем судейского комитета УЕФА Роберто Розетти.

А Марчиняк после скандального решения его бригады в полуфинальном матче Лиги чемпионов «Реал» — «Бавария» (2:1) вообще рисковал не попасть на континентальное первенство. Напомним, что из-за грубейшей ошибки в офсайдной ситуации мюнхенцы забили гол уже после свистка судьи. Засчитать его было невозможно, ВАР вмешаться не мог.

В Италии пошли разговоры, что на ситуацию с Орсато мог повлиять президент УЕФА словенец Александер Чеферин, который отреагировал на пенальти, назначенный итальянцем в матче Португалия — Словения после единоборства Вани Дркушича с Диогу Жотой.

Напомним, что совсем недавно мнение главы УЕФА было названо решающим в определении судьбы Данни Маккели, который раньше ожидаемого уехал из Германии.

В ходе группового турнира голландец судил две встречи: Германия — Венгрия (2:0) и Хорватия — Италия (1:1). Он, безусловно, запомнился тем, что добавил восемь минут к основному времени второго тайма матча в группе В, на исходе которых итальянец Маттиа Дзакканьи сравнял счет. Voetbal International писал, что после игры хорваты бурно протестовали по этому поводу: «Хорватский футбольный союз пожаловался официально. Отношения между ним и президентом УЕФА Чеферином, видимо, повлияли на решение судейского комитета». В итоге Маккели отправили домой.

Евро-2024
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