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Сегодня, 16:00

Евро 2024: когда жеребьевка финального турнира — дата и время

Жеребьевка финального турнира Евро-2024 состоится 2 декабря 2023 года в Гамбурге
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Трофей чемпионата Европы по футболу.
Фото Global Look Press
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Жеребьевка финального турнира чемпионата Европы-2024 состоится в субботу, 2 декабря 2023 года в Гамбурге (Германия). Начало — в 20.00 по московскому времени.

Следить за жеребьевкой можно на сайте UEFA.com и в официальном приложении UEFA EURO 2024. В прямом эфире церемония ожидается на телеканале «Матч ТВ». О ситуации с правами на показ игр отбора чемпионата Европы 2024 вы можете прочитать в нашем материале. Официальный список правообладателей на показ UEFA опубликует позже.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля 2024-го в Германии. Сборная России по футболу отстранена от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.

Чемпионат Европы по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Футбол
Чемпионат Европы по футболу
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