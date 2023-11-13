Жеребьевка финального турнира чемпионата Европы-2024 состоится в субботу, 2 декабря 2023 года в Гамбурге (Германия). Начало — в 20.00 по московскому времени.

Следить за жеребьевкой можно на сайте UEFA.com и в официальном приложении UEFA EURO 2024. В прямом эфире церемония ожидается на телеканале «Матч ТВ». О ситуации с правами на показ игр отбора чемпионата Европы 2024 вы можете прочитать в нашем материале. Официальный список правообладателей на показ UEFA опубликует позже.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля 2024-го в Германии. Сборная России по футболу отстранена от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.

Чемпионат Европы по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте