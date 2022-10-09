Евро-2024: корзины жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы

Сегодня, 9 октября состоится жеребьевка отборочного турнира Евро-2024.

Церемония пройдет в Фестивальном зале в Франкфурте и начнется в 13.00 по московскому времени.

В отборочном турнире примут участие 53 сборных, разделенных на 7 корзин в соответствии с рейтингом УЕФА на сезон-2022/23. Сборные будут разбиты на 10 групп: в семи из них будет по 5 команд, а в трех — по 6.

Жеребьевка начнется с корзины финалистов Лиги наций, в которой находятся Нидерланды, Хорватия, Испания и Италия. Эти сборные будут распределены между группами A и D. После этого команды будут распределяться с первой по шестую корзины в группы по алфавитному порядку, если это не будет противоречить условиям жеребьевки.

В одну группу может быть определено не более двух сборных с высоким риском суровых зимних условий. Всего таких команд 8: Белоруссия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Фарерские острова, Финляндия и Эстония.

Сборные из пяти пар будут разводиться по разным группам: Армения/Азербайджан, Белоруссия/Украина, Гибралтар/Испания, Косово/Босния и Герцеговина и Косово/Сербия.

Состав корзин жеребьевки отборочного турнира Евро-2024:

Корзина Лиги наций: Нидерланды, Хорватия, Испания, Италия.

Корзина 1: Дания, Португалия, Бельгия, Венгрия, Швейцария, Польша.

Корзина 2: Франция, Австрия, Чехия, Англия, Уэльс, Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия, Финляндия.

Корзина 3: Украина, Исландия, Норвегия, Словения, Ирландия, Албания, Черногория, Румыния, Швеция, Армения.

Корзина 4: Грузия, Греция, Турция, Казахстан, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгария, Фарерские острова, Македония.

Корзина 5: Словакия, Северная Ирландия, Кипр, Беларусь, Литва, Гибралтар, Эстония, Латвия, Молдова, Мальта.

Корзина 6: Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн.

Прямую трансляцию жеребьевки отборочного турнира Евро-2024 можно будет посмотреть по этой ссылке.