Евро-2024: корзины жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы

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Сегодня, 9 октября состоится жеребьевка отборочного турнира Евро-2024.
Церемония пройдет в Фестивальном зале в Франкфурте и начнется в 13.00 по московскому времени.
В отборочном турнире примут участие 53 сборных, разделенных на 7 корзин в соответствии с рейтингом УЕФА на сезон-2022/23. Сборные будут разбиты на 10 групп: в семи из них будет по 5 команд, а в трех — по 6.
Жеребьевка начнется с корзины финалистов Лиги наций, в которой находятся Нидерланды, Хорватия, Испания и Италия. Эти сборные будут распределены между группами A и D. После этого команды будут распределяться с первой по шестую корзины в группы по алфавитному порядку, если это не будет противоречить условиям жеребьевки.
В одну группу может быть определено не более двух сборных с высоким риском суровых зимних условий. Всего таких команд 8: Белоруссия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Фарерские острова, Финляндия и Эстония.
Сборные из пяти пар будут разводиться по разным группам: Армения/Азербайджан, Белоруссия/Украина, Гибралтар/Испания, Косово/Босния и Герцеговина и Косово/Сербия.
Состав корзин жеребьевки отборочного турнира Евро-2024:
Корзина Лиги наций: Нидерланды, Хорватия, Испания, Италия.
Корзина 1: Дания, Португалия, Бельгия, Венгрия, Швейцария, Польша.
Корзина 2: Франция, Австрия, Чехия, Англия, Уэльс, Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия, Финляндия.
Корзина 3: Украина, Исландия, Норвегия, Словения, Ирландия, Албания, Черногория, Румыния, Швеция, Армения.
Корзина 4: Грузия, Греция, Турция, Казахстан, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгария, Фарерские острова, Македония.
Корзина 5: Словакия, Северная Ирландия, Кипр, Беларусь, Литва, Гибралтар, Эстония, Латвия, Молдова, Мальта.
Корзина 6: Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн.
Прямую трансляцию жеребьевки отборочного турнира Евро-2024 можно будет посмотреть по этой ссылке.