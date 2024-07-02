Стали известны все пары 1/4 финала Евро-2024

На чемпионате Европы-2024 завершились все матчи 1/8 финала турнира.

В четвертьфинале Евро хозяйка турнира Германия сыграет с Испанией, Португалия встретится с Францией, Нидерланды — с Турцией, а Англия — со Швейцарией.

Пары 1/4 финала

Испания — Германия (5 июля в 19.00 мск)

Португалия — Франция (5 июля в 22.00 мск)

Англия — Швейцария (6 июля в 19.00 мск)

Нидерланды — Турция (6 июля в 22.00 мск)

Четвертьфиналы Евро-2024 пройдут в четырех городах Германии: в Штутгарте, Гамбурге, Берлине и Дюссельдорфе.

Чемпионат Европы по футболу 2024: расписание и результаты матчей, последние новости турнира в Германии