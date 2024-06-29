Евро-2024: расписание и результаты матчей 1/8 финала чемпионата Европы

29 июня начинаются матчи плей-офф чемпионата Европы-2024 по футболу. Игры 1/8 финала турнира в Германии завершатся 2 июля. «СЭ» публикует информацию с расписанием и результатами встреч первого раунда плей-офф Евро-2024. Время начала — московское.

Расписание и результаты матчей 1/8 финала Евро-2024

29 июня. 19.00. Берлин. Швейцария — Италия

29 июня. 22.00. Дортмунд. Германия — Дания

30 июня. 19.00. Гельзенкирхен. Англия — Словакия

30 июня. 22.00. Кельн. Испания — Грузия

1 июля. 19.00. Дюссельдорф. Франция — Бельгия

1 июля. 22.00. Франкфурт-на-Майне. Португалия — Словения

2 июля. 19.00. Мюнхен. Румыния — Нидерланды

2 июля. 22.00. Лейпциг. Австрия — Турция

Четыре четвертьфинала чемпионата Европы-2024 состоятся 5 и 6 июля, два полуфинала — 9 и 10 июля. Финал Евро-2024 пройдет в воскресенье, 14 июля, в Берлине на арене «Олимпиаштадион».

Ознакомиться подробнее с сеткой плей-офф Евро-2024 и трансляциями матчей можно с помощью материала «СЭ».

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».