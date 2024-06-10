Евро 2024: расписание матчей чемпионата Европы по футболу

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Чемпионат Европы-2024 по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. 24 сборные проведут матчи в десяти немецких городах на полях десяти стадионах. «СЭ» публикует информацию о расписании игр Евро-2024.
Матч открытия турнира Германия — Шотландия состоится 14 июня в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Он начнется в 22.00 по московскому времени. Финал пройдет 14 июля на поле берлинского стадиона «Олимпиаштадион», начало в 22.00 мск.
Ознакомиться подробнее с расписанием матчей Евро-2024 можно по ссылке на наш материал «СЭ».
Общий призовой фонд чемпионата Европы 2024 составит 331 миллион евро.