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Сегодня, 16:00

Евро 2024: расписание матчей чемпионата Европы по футболу

Чемпионат Европы-2024 по футболу начнется 14 июня
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Логотип Евро-2024 в Мюнхене.
Логотип Евро-2024 в Мюнхене.
Фото Reuters
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Чемпионат Европы-2024 по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. 24 сборные проведут матчи в десяти немецких городах на полях десяти стадионах. «СЭ» публикует информацию о расписании игр Евро-2024.

Матч открытия турнира Германия — Шотландия состоится 14 июня в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Он начнется в 22.00 по московскому времени. Финал пройдет 14 июля на поле берлинского стадиона «Олимпиаштадион», начало в 22.00 мск.

Даты проведения Евро-2024

  • групповой турнир: 14 июня — 26 июня
  • 1/8 финала: 29 июня — 2 июля
  • 1/4 финала: 5 и 6 июля
  • 1/2 финала: 9 и 10 июля
  • финал: 14 июля

Ознакомиться подробнее с расписанием матчей Евро-2024 можно по ссылке на наш материал «СЭ».

Общий призовой фонд чемпионата Европы 2024 составит 331 миллион евро.

Трофей чемпионов Европы по&nbsp;футболу на&nbsp;Олимпийском стадионе в&nbsp;Берлине. Евро 2024 — основная информация: даты и расписание матчей, все сборные и города турнира

Футбол
Чемпионат Европы по футболу
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