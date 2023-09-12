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Сегодня, 08:00

Евро 2024: расписание матчей и трансляций 12 сентября в отборе чемпионата Европы

Матч отбора Евро 2024 Бельгия — Эстония пройдет 12 сентября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Сборная Бельгии.
Фото Reuters
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Семь матчей отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года пройдут во вторник, 12 сентября. «СЭ» публикует расписание и список трансляций игр, время начала — московское.

В прямом эфире игры отбора чемпионата Европы будут также доступны на каналах «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч Футбол 1», «Матч Футбол 2» и «Матч Футбол 3».

Расписание и трансляции матчей отбора Евро-2024 12 сентября 2023

Группа A

12 сентября. 21.45. Норвегия — Грузия
Онлайн-трансляция / Прямой эфир — на «Матч ТВ»

12 сентября. 21.45. Испания — Кипр
Онлайн-трансляция / Прямой эфир — на «Матч Премьер»

Группа F

12 сентября. 21.45. Бельгия — Эстония
Онлайн-трансляция

12 сентября. 21.45. Швеция — Австрия
Онлайн-трансляция

Группа I

12 сентября. 21.45. Швейцария — Андорра
Онлайн-трансляция

12 сентября. 21.45. Израиль — Белоруссия
Онлайн-трансляция / Прямой эфир — на «Матч! Футбол 2»

12 сентября. 21.45. Румыния — Косово
Онлайн-трансляция

О ситуации с правами на показ матчей отбора чемпионата Европы 2024 вы можете прочитать в нашем материале.

Финальная стадия Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

Отбор Евро 2024: расписание и трансляции матчей в сентябре 2023 года

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