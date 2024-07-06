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Сегодня, 06:00

Евро-2024: расписание трансляций матчей 1/4 финала 6 июля

6 июля пройдут два матча Евро-2024 по футболу
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист сборной Англии Джуд Беллингем.
Джуд Беллингем.
Фото Reuters
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6 июля пройдут два матча четвертьфинала чемпионата Европы-2024 по футболу. Сборная Англии сыграет против Швейцарии, а Турция встретится с Нидерландами. «СЭ» публикует информацию с расписанием трансляций встреч плей-офф Евро-2024 в субботу. Время начала — московское.

Расписание трансляций матчей 1/4 финала Евро-2024 6 июля

  • 18:45. Англия — Швейцария на Матч ТВ/matchtv.ru (бесплатно)|Окко и Кинопоиск (по подписке)
  • 22:00. Турция — Нидерланды на Окко

«СЭ» на своем сайте проведет текстовые онлайн-трансляции самых интересных моментов противостояний Англия — Швейцария и Нидерланды — Турция. В разделе матч-центр доступны ключевые события игр плей-офф турнира в Германии.

Евро-2024 завершится 14 июля на арене «Олимпиаштадион» в Берлине. Матч пройдет в воскресенье, начало — в 22.00 мск.

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Логотип Евро-2024. Евро-2024: пары четвертьфиналистов и расписание матчей — даты, время начала и где смотреть трансляции
Футбол
Евро-2024
Чемпионат Европы по футболу
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