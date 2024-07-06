Евро-2024: расписание трансляций матчей 1/4 финала 6 июля

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6 июля пройдут два матча четвертьфинала чемпионата Европы-2024 по футболу. Сборная Англии сыграет против Швейцарии, а Турция встретится с Нидерландами. «СЭ» публикует информацию с расписанием трансляций встреч плей-офф Евро-2024 в субботу. Время начала — московское.
«СЭ» на своем сайте проведет текстовые онлайн-трансляции самых интересных моментов противостояний Англия — Швейцария и Нидерланды — Турция. В разделе матч-центр доступны ключевые события игр плей-офф турнира в Германии.
Евро-2024 завершится 14 июля на арене «Олимпиаштадион» в Берлине. Матч пройдет в воскресенье, начало — в 22.00 мск.
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