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Сегодня, 15:19

Сербские болельщики скандировали имя Путина перед матчем Евро против Англии

Болельщики сборной Сербии.
Фото Reuters
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Болельщики сборной Сербии скандировали имя президента России Владимира Путина на улицах Гельзенкирхен перед матчем чемпионата Европы против Англии (0:1).

В воскресенье во время игры российские болельщики вывесили несколько флагов РФ на трибунах стадиона.

Ранее в понедельник появилась информация, что УЕФА запретит российские флаги на матчах сборной Украины.

Российский флаг на&nbsp;трибуне среди сербских на&nbsp;матче сборных Англии и&nbsp;Сербии. Флаги России запретят на матчах Украины. УЕФА все больше думает о политике

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях из-за событий на Украине.

Евро-2024
Сборная Сербии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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