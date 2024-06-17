Сербские болельщики скандировали имя Путина перед матчем Евро против Англии

Болельщики сборной Сербии скандировали имя президента России Владимира Путина на улицах Гельзенкирхен перед матчем чемпионата Европы против Англии (0:1).

В воскресенье во время игры российские болельщики вывесили несколько флагов РФ на трибунах стадиона.

Ранее в понедельник появилась информация, что УЕФА запретит российские флаги на матчах сборной Украины.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях из-за событий на Украине.