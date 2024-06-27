Евро 2024: сетка плей-офф чемпионата Европы по футболу в Германии

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В среду, 26 июля, прошли заключительные матчи группового этапа чемпионата Европы стали известны все участники стадии плей-офф.
Матчи 1/8 финала Евро-2024 пройдут с 29 июня по 2 июля. В первых играх Италия в Берлине сыграет против Швейцарии (19.00 мск), а Германия в Дортмунде встретится с Данией (22.00 мск).
29 июня, суббота
30 июня, воскресенье
1 июля, понедельник
2 июля, вторник
5 июля, пятница
6 июля, суббота
9 июля, вторник
10 июля, среда
14 июля, воскресенье
Финал Евро-2024 пройдет 14 июля на берлинской арене «Олимпиаштадион». Действующим чемпионом является Италия, которая в финале чемпионата Европы-2020 в серии пенальти одержала победу над Англией (1:1, пенальти — 3:2).
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