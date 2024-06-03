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Сегодня, 19:00

Евро 2024: состав групп чемпионата Европы — все участники финального турнира

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Трофей победителя чемпионата Европы.
Фото AFP
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Матчи финальной части чемпионата Европы-2024 пройдут в Германии с 14 июня по 14 июля. 20 из 24 участников Евро-2024 были определены по итогам отборочного турнира. Еще три сборные определились через стыковые матчи Лиги наций.

Евро 2024: состав групп чемпионата Европы — все участники финального турнира

  • Группа A: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария.
  • Группа B: Испания, Хорватия, Италия, Албания.
  • Группа C: Словения, Дания, Сербия, Англия.
  • Группа D: Польша, Нидерланды, Австрия, Франция.
  • Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, Украина.
  • Группа F: Турция, Грузия, Португалия, Чехия.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии. В финале итальянцы обыграли Англию (1:1, пенальти 3:2).

Полностью расписание матчей по датам, группам и всем стадиям плей-офф доступно на странице календаря Евро 2024 на сайте «СЭ». Основная информация о главном турнире европейского футбола доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Чемпионат Европы по футболу
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