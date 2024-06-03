Евро 2024: состав групп чемпионата Европы — все участники финального турнира

Матчи финальной части чемпионата Европы-2024 пройдут в Германии с 14 июня по 14 июля. 20 из 24 участников Евро-2024 были определены по итогам отборочного турнира. Еще три сборные определились через стыковые матчи Лиги наций.

Евро 2024: состав групп чемпионата Европы — все участники финального турнира

Группа A : Германия , Шотландия, Венгрия , Швейцария.

, , Группа B : Испания , Хорватия , Италия , Албания.

: , , , Группа C : Словения , Д ания , Сербия , Англия.

: , Д , , Группа D : Польша, Нидерланды, Австрия , Франция.

: , Группа E : Бельгия , Словакия , Румыния , У краина.

: , , , У Группа F : Турция , Грузия , Португалия , Чехия.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии. В финале итальянцы обыграли Англию (1:1, пенальти 3:2).

Полностью расписание матчей по датам, группам и всем стадиям плей-офф доступно на странице календаря Евро 2024 на сайте «СЭ». Основная информация о главном турнире европейского футбола доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео