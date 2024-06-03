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Матчи финальной части чемпионата Европы-2024 пройдут в Германии с 14 июня по 14 июля. 20 из 24 участников Евро-2024 были определены по итогам отборочного турнира. Еще три сборные определились через стыковые матчи Лиги наций.
Действующим чемпионом Европы является сборная Италии. В финале итальянцы обыграли Англию (1:1, пенальти 3:2).
Полностью расписание матчей по датам, группам и всем стадиям плей-офф доступно на странице календаря Евро 2024 на сайте «СЭ». Основная информация о главном турнире европейского футбола доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».
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