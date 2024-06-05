Матчи финальной части чемпионата Европы-2024 пройдут в Германии с 14 июня по 14 июля.

Официальным талисманом Евро-2024 является плюшевый медведь по имени Альберт. По задумке организаторов турнира, маскот отдает дань уважения популярной детской игрушке. Утверждается, что плюшевого мишку придумали в начале XX века в Германии. Имя талисману выбрали путем голосования на официальном сайте УЕФА и среди школьников по всей Европе.

Узнать больше информации о городах и стадионах чемпионата Европы по футболу-2024 можно на сайте «СЭ».

Полностью расписание матчей по датам, группам и всем стадиям плей-офф доступно на странице календаря Евро 2024 на сайте «СЭ».

Основная информация о главном турнире европейского футбола доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».

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