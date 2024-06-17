Украинские болельщики скандировали бандеровские лозунги перед матчем Евро в Мюнхене

Болельщики сборной Украины скандировали бандеровские лозунги перед матчем Евро-2024 против Румынии (0:3), информирует РИА Новости со ссылкой на издание «Страна». Сообщается, что десятки фанатов в желто-синих цветах прошли маршем перед игрой в Мюнхене.

Ранее в понедельник стало известно, что УЕФА запретил проносить российские флаги на матчи сборной Украины. Однако на стадионе в Мюнхене появился флаг ДНР.

Чемпионат Европы проходит с 14 июня по 14 июля. Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях