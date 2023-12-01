Евро 2024: во сколько трансляция и где покажут жеребьевку в прямом эфире

2 декабря, в субботу, состоится жеребьевка финальной стадии Евро-2024 в Эльбской филармонии в Гамбурге (Германия). Начало — в 20.00 по московскому времени.

Церемонию в прямом эфире смотрите на сайте UEFA.com, также трансляция будет доступна в официальном приложении UEFA EURO 2024. В России жеребьевку покажет телеканал «Матч! Футбол 2».

Корзины жеребьевки финальной стадии

Корзина 1: Германия (хозяйка), Португалия, Франция, Испания, Бельгия, Англия

Корзина 2: Венгрия, Турция, Румыния, Дания, Альания, Австрия

Корзина 3: Нидерланды, Шотландия, Хорватия, Словения, Словакия, Чехия

Корзина 4: Италия, Сербия, Швейцария, победитель Пути A стыковых матчей, победитель Пути В стыковых матчей, победитель Пути С стыковых матчей

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