Евро 2024: все города и стадионы чемпионата Европы по футболу

Матчи финальной части чемпионата Европы-2024 пройдут в Германии с 14 июня по 14 июля. Игры состоятся на десяти стадионах в десяти городах страны. Турнир примут: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкирхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт.

Города и стадионы чемпионата Европы по футболу-2024:

Берлин — стадион «Олимпиаштадион»

Вместимость: 74 245 зрителей

Год строительства: 1936 (реконструкции — 1960-е, 1974, 2006)

Дортмунд — стадион «Сигнал Идуна Парк»

Вместимость: 81 365 зрителей

Год строительства: 1974 (реконструкции — 1992, 1995-1999, 2002-2003, 2006)

Дюссельдорф — стадион «Меркур Шпиль Арена»

Вместимость: 54 600 зрителей

Год строительства: 2004

Франкфурт-на-Майне — стадион «Дойче банк Парк»

Вместимость: 53 800 зрителей

Год строительства: 1925 (реконструкции — 1937, 1953, 1972-1974, 2002-2005)

Гельзенкирхен — стадион «Фельтинс-Арена»

Вместимость: 54 740 зрителей

Год строительства: 2001

Гамбург — арена «Фолькспаркштадион»

Вместимость: 51 500 зрителей

Год строительства: 1998 (старая арена — 1953)

Кельн — стадион «Рейн Энерги»

Вместимость: 46 134 зрителей

Год строительства: 2004

Лейпциг — стадион «Ред Булл Арена»

Вместимость: 42 600 зрителей

Год строительства: 2004

Мюнхен — стадион «Альянц Арена»

Вместимость: 67 812 зрителей

Год строительства: 2005

Штутгарт — стадион «МХП-Арена

Вместимость: 54 812 зрителей

Год строительства: 1933 (реконструкция — 1949-1951, 1999-2003, 2004-2005, 2009-2011, 2017)

Узнать больше информации о городах и стадионах чемпионата Европы по футболу-2024 можно на сайте «СЭ». Основная информация о главном турнире европейского футбола доступна в материале по ссылке.

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