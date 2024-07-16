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Сегодня, 13:15

Евсеев оценил выступление сборной Германии на прошедшем чемпионате Европы

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Экс-игрок сборной России Вадим Евсеев высоко оценил игру сборной Германии на домашнем чемпионате Европы 2024 года.

«Германия не так далеко прошла на Евро. Мы видим, что на многих турнирах домашним командам везет со жребием. Германия ярко играла, но попала в часть сетки с сильными командами. Немцы проиграли Испании, хотя могли и победить.

На домашнем чемпионате играть всегда тяжело. Любой результат, кроме победы, будет считаться отрицательным. Нагельсманн создал организованную команду. Его футболисты знали, что делать на поле. Это хороший показатель», – цитирует Евсеева Metaratings.

Соперниками немцев на групповом этапе Евро-2024 были сборные Шотландии, Венгрии и Швейцарии. Команда Нагельсманна обыграла шотландцев и венгров, а также сыграла вничью со швейцарцами, что позволило ей выйти в плей-офф с первого места.

В 1/8 финала соперником сборной Германии стала команда Дании. Хозяева турнира одержали победу со счетом 2:0. В четвертьфинале Евро команда под руководством Нагельсманна в дополнительное время проиграла будущим чемпионам Европы испанцам со счетом 1:2.

Источник: Metaratings
Вадим Евсеев
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
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