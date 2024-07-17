Евсеев оценил игру хавбека сборной Испании Ямаля на Евро-2024

Бывший защитник сборной России Вадим Евсеев прокомментировал перспективы полузащитника «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля.

— На Ламина Ямаля пока рано надевать футбольную корону?

— Конечно, не надо ничего на него надевать. Он еще в начале пути, теперь ему должны помогать становится взрослее партнеры по сборной и клубу. Перед ним теперь стоят самые высокие задачи, — цитирует Евсеева Metaratings.ru.

На Евро-2024 Ямаль сыграл семь матчей, в которых забил один гол и сделал четыре результативные передачи. 17-летний полузащитник стал одним из лучших ассистентов турнира и был признан лучшим молодым футболистом чемпионата Европы.