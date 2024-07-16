Евсеев: «Не считаю, что Модрич сбавил в игре. Просто вся сборная Хорватии не помолодела»

Бывший защитник сборной России Вадим Евсеев оценил выступление сборной Хорватии и лидера команды Луки Модрича на Евро-2024.

— Я не считаю, что он сбавил. Он так же работает, просто именно вся команда не помолодела. Ковачичу уже 30 лет, Брозовичу — 31. Если бы рядом с ним были молодые игроки, которые могут выполнять большой объем работы, то мы бы иначе смотрели на Модрича. На этом Евро Хорватия вообще была медленной командой, которая добивалась результата за счет контроля и техники. В матче со сборной Испании они владели мячом дольше соперника, но владение без моментов не приводит к голам и победам, — сказал Евсеев Metaratings.

На групповом этапе Евро-2024 сборная Хорватии заняла третье место в группе c Испанией, Италией и Албанией, набрав два очка. Она не попала в число лучших четырех сборных, занявших третье место, и вылетела с турнира.