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Руис — о победе над Хорватией: «Я очень рад, что забил за сборную Испании»

Фабиан Руис поделился эмоциями от победы Испании над Хорватией
Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник сборной Испании Фабиан Руис прокомментировал победу над Хорватией (3:0) в первом туре группового турнира Евро-2024. Руис в этом матче забил гол и отдал результативную передачу.

«Знали, какой сложный соперник нам ожидает, поэтому мы еще больше рады тому, как играли. На таком турнире, как Евро, важны забитые голы и разница мячей. Мой гол произошел благодаря суперпасу на меня от Педри. Я очень рад, что забил за свою страну. На Евро нужно быть собранным и сконцентрированным каждый день. Теперь нам предстоит очень сложный матч с Италией, и мы должны выйти на него с такой же самоотдачей», — приводит слова Руиса сайт УЕФА.

Сборная Испании (3 очка) возглавляет группу B. Хорватия (0) находится на последнем месте.

Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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