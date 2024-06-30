Фабрицио Романо: Спаллетти останется тренером сборной Италии минимум до ЧМ-2026

Итальянская федерация футбола не собирается в ближайшее время увольнять главного тренера национальной команды Лучано Спаллетти.

По данным авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, специалист останется на посту как минимум до чемпионата мира 2026 года.

«Моей миссией будет сделать этот состав еще моложе», — приводит слова Спаллетти Романо.

В субботу, 29 июня, итальянцы проиграли сборной Швейцарии со счетом 0:2 в 1/8 финала чемпионата Европы-2024.

Спаллетти был назначен главным тренером сборной Италии 1 сентября 2023 года. За это время национальная команда под руководством 65-летнего специалиста провела 14 матчей, в которых одержала семь побед, потерпела три поражения и четыре раза сыграла вничью.