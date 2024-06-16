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Сегодня, 12:20

Фанат из Белгорода рассказал, как пронес флаг России на матч Евро-2024

Давид Хачатрян
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Болельщик из Белгорода Василий ответил на вопрос, как ему удалось пронести флаг России на матч Германия — Шотландия (5:1) на чемпионате Европы 2024 года.

— Неужели на пункте досмотра не было проблем?

— Никаких. На арене в Мюнхене нет особо сильных разделений по секторам. Когда зашли, досмотр был весьма поверхностный. Смотрели, нет ли ничего такого — и все. Все быстро и легко. Было примерно все так же, как и у нас в России — досмотр на всех турнирах примерно одинаковый. Пощупали, посмотрели и отпустили с флагом, ничего жесткого.

Мужчина рассказал, что придет с флагом России на матч Сербия — Англия. Встреча пройдет в воскресенье, 16 июня. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Источник: Sport24
Евро-2024
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