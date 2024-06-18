Фанат сборной Англии уснул во время матча Евро-2024 и остался на стадионе до утра

Фанат сборной Англии переночевал на стадионе после матча группового турнира Евро-2024 с Сербией. Об этом случае английский болельщик рассказал в своих соцсетях.

Мужчина уснул пьяным во время игры на арене в Гельзенкирхене и проснулся в четыре часа утра, когда на стадионе уже никого не было. Стюарды и полиция не заметили спящего на трибунах болельщика.

Сборная Англии победила Сербию со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил Джуд Беллингем.

Во втором матче группы C англичане 20 июня сыграют с Данией, Сербия в этот же день встретится со Словенией.

Финальная часть чемпионата Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Турнир принимают десять немецких городов.