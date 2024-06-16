Фанат выбежал на поле в концовке матча Италия — Албания

Болельщик выбежал на поле в концовке матча между Италией и Албанией (2:1) в первом туре группового турнира Евро-2024.

На 1-й добавленной ко второму тайму минуте игру пришлось приостановить из-за неизвестного болельщика, который выбежал на поле.

Италия (3 очка) занимает второе место в группе B. Албания (0) идет третьей. В предыдущем матче квартета Испания разгромила Хорватию (3:0).

В следующем туре Албания сыграет с Хорватией, игра пройдет 19 июня. Италия на следующий день встретится с Испанией.