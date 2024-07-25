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Сегодня, 06:14

Федерация футбола Албании продлила контракт с Сильвиньо

Евгений Козинов
Корреспондент
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Албанская федерация футбола (FSHF) объявила в среду о продлении контракта с главным тренером национальной команды Сильвиньо. 50-летний бразилец подписал соглашение, рассчитанное до декабря 2025 года. Он работает с командой с января 2023 года.

«После успеха, достигнутого в квалификации Евро-2024, главной целью теперь станет историческая квалификация на чемпионат мира», — говорится в заявлении организации.

Также новые контракты были заключены с помощниками главного тренера Дорива и Пабло Сабалетой.

На Евро-2024 сборная Албании заняла последнее место в группе с Испанией, Италией и Хорватией, набрав 1 очко.

Футбол
Евро-2024
Сборная Албании по футболу
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