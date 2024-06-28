Федерация футбола Хорватии хочет, чтобы Модрич остался в сборной после Евро-2024

Президент федерации футбола Хорватии Мариан Кустич рассчитывает, что капитан сборной Луки Модрич останется в команде после Евро-2024.

«Надеюсь, что Лука останется, что он продолжит носить капитанскую повязку в Лиге наций и на чемпионате мира, но он решит сам. Я верю, что он останется, мне бы этого очень хотелось», — сказал Кустич в интервью Nova TV.

38-летний Модрич в 2006 году дебютировал в сборной Хорватии. На его счету 178 матчей на международном уровне, 26 голов и 29 голевых передач.

На Евро-2024 сборной Хорватии не удалось выйти в плей-офф. Команда набрала 2 очка и заняла третье место в группе.