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Сегодня, 01:00

Кьеза: «Реакция игроков сборной Италии на быстрый гол Албании была отличной»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вингер сборной Италии Федерико Кьеза прокомментировал победу над Албанией (2:1) в первом туре группового турнира Евро-2024. Кьеза был признан лучшим игроком матча.

«Я очень рад за команду. Албания была очень сложным соперником, у нее есть и большое количество талантливых футболистов, и качество. В будущем мы должны научиться доводить игру до конца, иначе всегда можно оказаться в зоне риска, как это было на последних минутах игры с Албанией.

Наша реакция на быстрый гол Албании была отличной. Это был тяжелый удар, но я думаю, что это был и положительный момент. Однако мы должны забивать больше. Мы рисковали пропустить гол в заключительной части игры, и это было бы очень печально, потому что мы полностью заслуживали победы», — приводит слова Кьезы сайт УЕФА.

Италия во 2-м туре группового турнира Евро-2024 встретится с Испанией 20 июня. У обеих команд на счету по 3 очка.

 
Футболисты сборной Италии празднуют гол Николо Бареллы в&nbsp;ворота сборной Албании. Италия пропустила на 23-й секунде, но обыграла Албанию. Спаллетти сделал заявку на выход из «группы смерти»

 

Федерико Кьеза
Сборная Албании по футболу
Сборная Италии по футболу
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