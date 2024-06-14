Канарейкин: «Все игры Евро-2024 буду смотреть! От звонка до звонка!»

Известный хоккейный тренер Федор Канарейкин сообщил, что будет смотреть все игры чемпионата Европы по футболу.

«Все игры буду смотреть! От звонка до звонка! Я большой фанат футбола, особенно футбола высочайшего уровня. За кого буду переживать? Я просто хочу получить удовлетворение. Я смотрел Кубок Европейских чемпионов, понимаю, как довольна многомиллионная армия поклонников «Реала», я тоже симпатизирую этой команде. Просто наслаждаюсь работой тренера. На Евро-2024 Германия, кажется мне, серьезным коллективом в этом году. Тем более, дома это серьезная сила. А так хочу увидеть эстетику, это ведь артисты на поле и просто получаешь удовлетворение от звезд футбола», — цитирует LiveResult.ru Канарейкина.

Чемпионат Европы-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.