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Сегодня, 01:30

Канарейкин: «Все игры Евро-2024 буду смотреть! От звонка до звонка!»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Известный хоккейный тренер Федор Канарейкин сообщил, что будет смотреть все игры чемпионата Европы по футболу.

«Все игры буду смотреть! От звонка до звонка! Я большой фанат футбола, особенно футбола высочайшего уровня. За кого буду переживать? Я просто хочу получить удовлетворение. Я смотрел Кубок Европейских чемпионов, понимаю, как довольна многомиллионная армия поклонников «Реала», я тоже симпатизирую этой команде. Просто наслаждаюсь работой тренера. На Евро-2024 Германия, кажется мне, серьезным коллективом в этом году. Тем более, дома это серьезная сила. А так хочу увидеть эстетику, это ведь артисты на поле и просто получаешь удовлетворение от звезд футбола», — цитирует LiveResult.ru Канарейкина.

Чемпионат Европы-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Источник: https://www.liveresult.ru/news/hokkey/224980-Kanareykin-Budu-smotret-chempionat-Evropy-ot-zvonka-do-zvonka
Футбол
Сборная Германии по футболу
Федор Канарейкин
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