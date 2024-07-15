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Сегодня, 01:52

Фердинанд — о поражении Англии в финале Евро: «Тренеру следует взять на себя ответственность»

Алина Савинова
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Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд остался недоволен работой главного тренера национальной команды Гарета Саутгейта на Евро-2024. По его мнению, 53-летний специалист должен взять на себя ответственность за поражение в финале турнира.

В решающем матче англичане уступили сборной Испании со счетом 1:2. Встреча проходила на арене «Олимпиаштадион» в Берлине.

«Посмотрите, какой у нас талантливый состав — не думаю, что мы достигли с ними максимально возможных результатов. Думаю, тренеру следует взять на себя ответственность за это. Футбольной ассоциации Англии предстоит принять важное решение», — приводит Marca слова Фердинанда.

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Англичане проиграли второй финал чемпионата Европы подряд. После матча с Испанией Саутгейт отказался обсуждать свой возможный уход из сборной Англии.

Источник: Marca
Рио Фердинанд
Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Гарет Саутгейт
Чемпионат Европы по футболу
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