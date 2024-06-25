Ферран Торрес: «Сборная Испании продолжает свой путь, команда играет феноменально»

Форвард сборной Испании Ферран Торрес подвел итоги матча группового турнира Евро-2024 против Албании (1:0).

«Мы продолжаем свой путь, команда играет феноменально. Мы как одна очень дружная семья. Особенность нашей сборной в том, что все готовы оказаться в основном составе. Игроки, выходящие со скамейки запасных, также очень важны, потому что в конце матчей забивается много голов. Когда я надеваю футболку сборной Испании, я чувствую, что играю для всех, для своей семьи и людей вокруг, которые меня поддерживают. Я горжусь тем, что ношу эту футболку», — приводит слова Феррана официальный сайт УЕФА.

Испания заняла первое место в группе B с 9 очками и вышла в 1/8 финала Евро-2024. Албания завершила групповую стадию на последней, четвертой строчке с 1 очком и вылетела с турнира.