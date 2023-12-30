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Сегодня, 13:00

Финал чемпионата Европы-2024: дата и место проведения решающего матча

Финал чемпионата Европы-2024 пройдет 14 июля в Берлине
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
«Олимпийский стадион» в Берлине, Германия.
Фото Reuters
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Финал чемпионата Европы-2024 пройдет 14 июля 2024 года в Берлине, Германия, на «Олимпийском стадионе». В нем примут участие национальные сборные, которые победят в полуфинальных матчах 9 и 10 июля 2024 года.

«Олимпийский стадион» в Берлине был выбран в качестве локации для проведения финального матча европейского первенства решением исполнительного комитета УЕФА в мае 2022 года. Тогда же стало известно, что стадион также примет три матча группового этапа, встречи 1/8 финала и 1/4 финала.

Стадион был построен в 1936 году специально для Летних Олимпийских игр 1936 года. С 1963 года по текущее время арена является домашней для берлинского клуба «Герта». Национальная сборная Германии периодически проводит домашние матчи на «Олимпийском стадионе».

Также здесь проходили матчи чемпионатов мира 1974 и 2006 года, состоялся финал мирового первенства 2006 года, в котором сыграли сборные Италии и Франции. «Олимпийский стадион» принимает все финалы Кубка Германии с 1985 года.

Финал чемпионата Европы-2024 станет 17-м решающим матчем в истории футбольного турнира, который проходит каждые четыре года среди национальных сборных, входящих в состав УЕФА.

Футбол
Чемпионат Европы по футболу
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