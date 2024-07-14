Испания сыграет с Англией в финале чемпионата Европы по футболу

На телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru началась прямая трансляция финального матча Испания — Англия чемпионата Европы. Игра проходит на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» стартовала текстовая трансляция финала Евро-2024. Следить за ключевыми событиями противостояния Испания — Англия можно в матч-центре на нашем сайте. Также решающую встречу покажут на платных онлайн-платформах«Кинопоиск» и Okko.

«Красная фурия» на групповом этапе прошла Хорватию (3:0), Италию (1:0) и Албанию (1:0). В плей-офф команда Луиса де ла Фуэнте победила Грузию (4:1), Германию (2:1 д.в.) и Францию (2:1).

Англичане в группе C были сильнее Сербии (1:0), встречи с Данией (1:1) и Словенией (0:0) завершились вничью. В стадии плей-офф Англия обыграла Словакию (2:1 д.в.), Швейцарию (1:1, пенальти — 5:3) и Нидерланды (2:1).

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