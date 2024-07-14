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Финал Евро 2024 Испания — Англия: во сколько начало и кто покажет трансляцию матча

Финал Евро 2024 Испания — Англия пройдет 14 июля в Берлине
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Коул Палмер (слева) и Гарет Саутгейт.
Коул Палмер (слева) и Гарет Саутгейт.
Фото Reuters
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14 июля, в воскресенье, в Берлине (Германия) сборная Англии сыграет с Испанией в финальном матче Евро-2024 по футболу. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени. Она пройдет на арене «Олимпиаштадион».

Видеотрансляция матча финала чемпионата Европы-2024 Испания — Англия пройдет на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч ТВ». Начало прямого эфира — в 21.00 мск. Игру также покажут по платной подписке через ретрансляцию прямого эфира федерального канала на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

В полуфинале Евро-2024 сборная Англии с главным тренером Гаретом Саутгейтом прошла Нидерланды (2:1), а Испанцы под руководством Луиса де ла Фуэнте победили Францию (2:1).

Больше полезной информации о прогнозах на решающий поединок Евро-2024 и финалистах турнира в Германии можно узнать в материале «СЭ».

«СЭ» также проведет текстовую трансляцию самых интересных событий противостояния Англии и Испании.

Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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Евро 2024 — расписание и трансляции 14 июля: финал Испания — Англия