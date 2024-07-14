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Финал Евро 2024 Испания — Англия: время начала прямой трансляции и где смотреть

Финал Евро 2024 Испания — Англия начнется в 22:00 мск 14 июля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Cборная Испании.
Фото Reuters
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Сборная Англии сыграет с Испанией в финальном матче Евро-2024 по футболу 14 июля, в воскресенье, в Берлине (Германия). Встреча начнется в 22.00 по московскому времени. Она пройдет на арене «Олимпиаштадион».

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую трансляцию самых интересных моментов противостояния Англии и Испании. Ключевые события встречи будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

Бесплатная видеотрансляция противостояния финала чемпионата Европы-2024 Испания — Англия начнется в 21.50 мск на канале «Матч ТВ». Встречу также можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru и по подписке через ретрансляцию прямого эфира федерального канала на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

Сборные встречались 27 раз. Испания одержала 14 побед, Англия — 10, еще 3 игры завершились вничью. Первая встреча между командами прошла в 1929 году — в товарищеском матче испанцы победили 4:3. Последний матч состоялся в Лиге наций в 2018-м — англичане обыграли соперника со счетом 3:2.

Ламин Ямаль&nbsp;&mdash; Харри Кейн. Испания — Англия: онлайн-трансляция финала Евро

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Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу
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