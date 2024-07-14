Сборные Англии и Испании встретятся в матче финала Евро-2024 по футболу 14 июля в Берлине (Германия) на «Олимпиаштадион». Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

На платных сервисах Okko и «Кинопоиск» можно посмотреть финал чемпионата Европы-2024 Англия — Испания по платной подписке через ретрансляцию прямого эфира федерального телеканала «Матч ТВ».

Бесплатная видеотрансляция противостояния Испания — Англия пройдет на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Встречу прокомментируют Константин Генич и Дмитрий Шнякин. В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события игры финала Евро-2024.

В полуфинале Евро-2024 сборная Англии с главным тренером Гаретом Саутгейтом прошла Нидерланды (2:1), а испанцы под руководством Луиса де ла Фуэнте победили Францию (2:1).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию самых интересных событий игры Англия — Испания.

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